Son Dakika Haberleri: Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde
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Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde

2 saat önce

Son yıllarda ABD doları karşısında değer kaybına uğrayan Avustralya doları on yılın en düşük seviyesi olan 66,77 sente geriledi.

Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde, System.String[]
Son yıllarda ABD doları karşısında değer kaybına uğrayan Avustralya doları on yılın en düşük seviyesi olan 66,77 sente geriledi.
Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan beklentilerinin üzerine çıkarak 50 baz puan düşürmesi ve yüzde 1'e indirmesi sonrasında Avustralya doları tarihi düşüş yaşadı.
Bir Amerikan doları karşısında 66,77 sente gerileyen Avustralya doları, böylece 2009 yılındaki seviyesine inmiş oldu.
Ani düşüşün ardından az da olsa toparlanan Avustralya doları 66,98 sent seviyelerinden işlem görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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