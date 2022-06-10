Avustralya Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Bölgelerine 850 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Avustralya Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Bölgelerine 850 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

10.06.2022 17:25
Avustralya Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Bölgelerine 850 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

SİDNEY, 10 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hükümeti, eyalette bulunan enerji santrallerinin yerini alacak Yenilenebilir Enerji Bölgeleri kurmak amacıyla 1,2 milyar Avustralya doları (850 milyon ABD doları) tutarında 10 yıllık bir plan açıkladı.

SİDNEY, 10 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hükümeti, eyalette bulunan enerji santrallerinin yerini alacak Yenilenebilir Enerji Bölgeleri kurmak amacıyla 1,2 milyar Avustralya doları (850 milyon ABD doları) tutarında 10 yıllık bir plan açıkladı. NSW Maliye ve Enerji Bakanı Matt Kean, girişimin eyaletin temiz enerjiye geçişini hızlandıracağını ve enerji arzını daha ucuz ve daha güvenilir hale getireceğini söyledi. Kean, "Yenilenebilir Enerji Bölgeleri, NSW'de bulunan ev ve işyerleri için ucuz ve temiz enerji sağlayan modern çağın enerji santralleridir" dedi. Kean, söz konusu tesislerin özel yatırım çekerek, harcamaların tamamını telafi edeceğini ve bunun yanı sıra tesislerin inşasının eyalette 2.700 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını söyledi. Kean, "Yenilenebilir enerji tesislerinin inşasını hızlandırmak bu risklere maruz kalmamızı azaltmanın ve daha temiz, daha ucuz enerji kaynaklarından faydalanabilmenin en iyi yolu" dedi.

Program kapsamındaki ilk proje olan Waratah Süper Bataryası, Güney Yarıkürenin en büyük yedek şebeke bataryası olacak ve eyaletin en büyük şehirlerinde kullanılmak üzere rüzgar ve güneş enerjisi depolayacak. Yeni Güney Galler'in önde gelen iklim destek kuruluşu Doğa Koruma Konseyi'nin icra başkanı olan Chris Gambian, bu yatırımın eyaletin 2050 yılına dek karbon nötrlüğe ulaşma hedefi açısından yaşamsal öneme sahip bir adım olduğunu söyledi. Gambian, "NSW dünya üzerinde en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip yerlerinden birisi, ancak Orta Batı ve Kuzey Tablelands gibi yenilenebilir enerji bölgelerinde elde edilen bu enerjiyi şehirlerimize getirmek için bir nakil hattına ihtiyacımız var" dedi. Gambian, kurulacak altyapının ve güneş ve rüzgar santrallerinin çevreye ve bölgenin yaban hayatına minimum etkide bulunmasının önemli olacağını belirtti. Gambian ayrıca, "Yeni enerji dağıtım şebekeleri doğal alanlar üzerinden geçirilirse, bu denli büyük bir altyapı programı başta yaban hayatı ve ormanlık alanlarda çok ciddi çevre etkileri yaratabilir" uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Bölgelerine 850 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

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