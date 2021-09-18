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Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak değerlendirdi - Son Dakika

Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak değerlendirdi

18.09.2021 09:58
Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını

Avustralya, Fransa ile imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını belirtti.

Avustralya, Fransa ile imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Avustralya, ABD ve İngiltere arasında Avustralya'ya en az 8 nükleer enerjili denizaltı filosu sağlamak için yapılan anlaşmaya büyük tepki gösterip Canberra Büyükelçi'sini geri çağırmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'nın, Fransa ile olan ilişkilere değer verdiği ve gelecekte yapacakları anlaşmaları beklediği belirtilen açıklamada, "Fransa'nın, saldırı sınıfı projesine ilişkin kararın ardından Avustralya Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmasını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Avustralya, ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygun olarak alınan kararımızdan dolayı Fransa'nın duyduğu derin hayal kırıklığını anlıyor." ifadesi kullanıldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen çevirim içi toplantıda imzalan anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Grup tarafından 2016'da imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmaya imza koyan 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşmasından dolayı Fransız Naval Grup ile yapılan anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" yorumunu yapmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını 'üzücü' olarak değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak değerlendirdi - Son Dakika
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