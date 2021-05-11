Avustralya gelecek 10 yılda 212 milyar dolar savunma ve istihbarat harcaması planlıyor - Son Dakika

Avustralya gelecek 10 yılda 212 milyar dolar savunma ve istihbarat harcaması planlıyor

11.05.2021 17:09
Avustralya gelecek 10 yılda 212 milyar dolar savunma ve istihbarat harcaması planlıyor, System.String[]

Pasifik ülkesi Avustralya gelecek 10 yılda savunma ve istihbarat kabiliyetlerini arttırmak üzere 212 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Pasifik ülkesi Avustralya gelecek 10 yılda savunma ve istihbarat kabiliyetlerini arttırmak üzere 212 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Josh Frydenberg, 1 Temmuz'da başlayacak yeni mali yıl için bütçe tasarısını parlamentoya sundu.

Tasarıya göre, önümüzdeki 10 yılda savunma ve istihbarat alanlarında 212 milyar dolar harcama yapılması planlanıyor.

Hükümet, ABD Deniz Piyadelerinin Darwin limanı çevresinde geçici üs kurduğu Kuzey Toprakları eyaletindeki dört askeri eğitim sahasının yenilenmesi için 585 milyon dolar ayıracak.

Ayrıca ABD iş birliğiyle Avustralya'da güdümlü füze üretilmesi için 784 milyon dolar ayrılması öngörülüyor. Proje ile, Avustralya'nın 1960'lardan bu yana ilk kez kendi imkanlarıyla füze üretiyor olacak.

Öte yandan Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatının imkan ve kabiliyetlerini artırmak üzere 1 milyar 20 milyon dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde açık ve barışçıl ilişkileri teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayan Bakan Frydenberg, "Daha çatışmacı ve daha az istikrarlı bir dünyaya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başında Avustraly'nın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) salgının kökeniyle ilgili soruşturma başlatması çağrısından bulunması Çin ile ilişkilerinde gerilime sebep olmuş, Pekin yönetimi, bazı Avustralya mallarının ithalatını yasaklayarak ekonomik yaptırım girişiminde bulunmuştu.

Canberra yönetimi, 21 Nisan'da Victoria eyaletinin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin ile imzaladığı iki iş birliği anlaşmasını iptal ederken, Pekin, 6 Mayıs'ta 2014'te başlatılan Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğunu askıya alarak karşılık vermişti.

Savunma ve istihbarat alanlarında ABD'nin yakın müttefiki olan Avustralya, Hindistan ve Japonya ile birlikte Washington öncülüğündeki bölgesel Quad İttifakı'nın parçasını oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, dolar, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya gelecek 10 yılda 212 milyar dolar savunma ve istihbarat harcaması planlıyor - Son Dakika


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