Avustralya Genel Valisi David Hurley, Filistin'de - Son Dakika
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Avustralya Genel Valisi David Hurley, Filistin'de

6 saat önce

Avustralya Genel Valisi David Hurley, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Ofisi binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı.

Avustralya Genel Valisi David Hurley, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Ofisi binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı.

Avustralya Genel Valisi David Hurley, Filistin'de

Batı Şeria, Avustralya, Ramallah, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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