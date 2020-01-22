Avustralya Genel Valisi David Hurley, Filistin'de - Son Dakika

Avustralya Genel Valisi David Hurley, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria 'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Ofisi binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı.

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