Avustralya Günü Kutlamalarında Aborjinlerden Protesto: İşgal Günü
23 dakika önce
Avustralya'ya ilk İngiliz gemilerinin varması nedeniyle ulusal tatil olarak kutlanan 26 Ocak, ülkede kutlama ve protestolara neden oldu.
Avustralya
'ya ilk İngiliz gemilerinin varması nedeniyle ulusal tatil olarak kutlanan 26 Ocak
, ülkede kutlama ve protestolara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28
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