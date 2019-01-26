Son Dakika Haberleri: Avustralya Günü Kutlamalarında Aborjinlerden Protesto: İşgal Günü

Avustralya Günü Kutlamalarında Aborjinlerden Protesto: İşgal Günü

23 dakika önce

Avustralya'ya ilk İngiliz gemilerinin varması nedeniyle ulusal tatil olarak kutlanan 26 Ocak, ülkede kutlama ve protestolara neden oldu.

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Avustralya'ya ilk İngiliz gemilerinin varması nedeniyle ulusal tatil olarak kutlanan 26 Ocak, ülkede kutlama ve protestolara neden oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28 

26 Ocak, Avustralya, Dünya
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