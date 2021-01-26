MELBOURNE - "Avustralya Günü"ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi - Son Dakika

MELBOURNE - "Avustralya Günü"ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi

26.01.2021 13:43

Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya varmasının "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkan ülkenin yerli halkı Aborjinler ve Torres Strait Adalılar, bu tarihi, "İstila Günü" olarak tanımlayarak, ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya varmasının "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkan ülkenin yerli halkı Aborjinler ve Torres Strait Adalılar, bu tarihi, "İstila Günü" olarak tanımlayarak, ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Avustralya'nın milli günü olarak kabul edilen "Avustralya Günü" kutlamaları, önceki yıllara oranla bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasakları nedeniyle sınırlı sayıdaki katılımlarla yapılırken, Aborjinler ve Torres Strait Adalılar tarafından organize edilen gösterilere, on binlerce Avustralyalı destek verdi.

Kovid-19 yasaklarına rağmen başkent Canberra'nın yanı sıra ülkenin tüm eyalet başkentlerinde sokağa çıkan Avustralyalılar, ilk Britanya filosunun kıtaya çıktığı 26 Ocak tarihinin "Avustralya Günü" olarak kutlanmasının, yerli halkın yaşadığı acılara saygısızlık olduğunu vurguladı.

Bu tarihi "İstila Günü" olarak tanımlayan protestocular, Avustralya'nın, geçmişte yaşanan acı olayları tanıyarak, ülkenin ilk insanları Aborjinler ve Torres Strait Adalılarla Anayasa'da yer alacak bir mutabakat yapmasını istedi.

Aborjin lider Bill Nicholson, Melbourne'daki Victoria Eyalet Parlamentosu önünde başlayan gösteride konuşma yaptı.

"Avustralya'nın yerli tarihinin daha fazla tanınması" çağrısında bulunan Nicholson, "Sesimizi dinlemenizi istiyoruz ve bu yüzden bugün burada birlikte yükselttiğimiz sesimizin duyulmasını, dinlenmesini ve saygı duyulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen protestocular, "Her zaman Aborjin ülkesiydi, hep öyle kalacak", "Soykırım ile gurur duyulmaz", "Tarihi değiştirin", "Çalınmış topraklar", "Soykırımı niçin kutluyorsunuz", "Avustralya Günü'nü kaldırın" pankartları eşliğinde slogan attı.

"Bugün derin üzüntüleri yaşadığımız gün"

Gösteriye destek veren Avustralya Yeşiller Partisi Aborjin Senatör Lidia Thorpe, AA muhabirine, kutlamaların, geçmişin acılarını hatırlattığını belirterek, "Bugün istila günü, yas günü." dedi.

İngilizlerin kıtaya çıkmasıyla yaklaşık 250 yıl önce yerli halka karşı savaş başladığına ve hala devam ettiğine işaret eden Thorpe, "Her 26 Ocak'ta bu ülke, atalarımızın mezarları üzerinde dans ederek kutlama yapıyor ve biz bundan bıktık. Bugün acılarla dolu gün, bugün derin üzüntüleri yaşadığımız gün." diye konuştu.

Thorpe, Avustralya'nın birlik olması için yerli halklarla mutabakat yapması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) ülkeleriyle mutabakatı olmayan az sayıda devlet kaldı, Avustralya da onlardan biri. Daha fazla beklemek istemiyoruz, 2021 mutabakat zamanı, bir araya gelip birlik olma zamanı, geçmişte yapılan yanlışları görüp kabullenme zamanı. Böylece birlikte ilerleyebiliriz, Avustralya'nın ilk insanları olarak eşitliğe ve adalete ihtiyacımız var."

Sydney'deki gösterilerde, Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 protestocu ile Melbourne'daki gösterilere karşı çıkan 2 kişi de gözaltına alındı.

Her sene resmi törenlerle kutlanıyor

İlk Britanya filosunun Avustralya kıtasına geliş tarihi olan 26 Ocak 1788, ülkenin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilerek, her sene resmi törenlerle kutlanıyor.

Ancak söz konusu tarihten itibaren Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlere, İngilizler tarafından soykırım uygulandığını belirten Aborjinler ve onlara destek verenler, "Avustralya Günü" kutlamalarının ya tamamen kaldırılmasını ya da kutlamaların başka bir güne alınmasını istiyor.

Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, 2008'de Federal Parlamentoda yaptığı konuşmada, yerli halka karşı yapılan tüm haksızlıklar ve işlenen suçlar için resmi olarak özür dilemişti.

MELBOURNE - Avustralya Günü ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi
MELBOURNE - Avustralya Günü ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi
MELBOURNE - Avustralya Günü ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi
MELBOURNE - Avustralya Günü ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi

Avustralya, Protesto, Britanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MELBOURNE - 'Avustralya Günü'ne karşı çıkan Aborjinler, protesto gösterileri düzenledi - Son Dakika


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