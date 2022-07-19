Türk Hava Yolları (THY) twitter adresinden yapılan açıklamada, "Avustralya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Bu iki ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamaları sona ermiştir. Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! AVUSTRALYA HAVALİMANLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ KALDIRDI - Son Dakika

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