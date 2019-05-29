Son Dakika Haberleri: Avustralya helikopterlerine Güney Çin Denizi'nde lazerli saldırı
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Avustralya helikopterlerine Güney Çin Denizi'nde lazerli saldırı

1 saat önce

Avustralya Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin eğitim uçuşu sırasında Güney Çin Denizi'nde balıkçı tekneleri tarafından lazerli saldırıya uğradığı belirtildi.

Avustralya helikopterlerine Güney Çin Denizi'nde lazerli saldırı, System.String[]
Avustralya Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin eğitim uçuşu sırasında Güney Çin Denizi'nde balıkçı tekneleri tarafından lazerli saldırıya uğradığı belirtildi.

Eğitim uçuşu yapan ve Avustralya Donanması'na ait savaş gemisinden hareketlenen helikopterlerin ABD ve Çin arasında tartışmalı durumda olan uluslararası sularda lazerli saldırıya uğradığı ve helikopterlerin zorunlu inişe zorlandığı kaydedildi. Balıkçı teknesi görünümündeki devriyelerin lazerlerle taciz ettiği helikopterlerin pilotlar tarafından güvenli bölgeye indirildiği öğrenildi.

Dünyanın ticaret hacmi en büyük deniz yollarından biri olan Güney Çin Denizi'nden yıllık yaklaşık 4 trilyon sterlin değerinde ticari mal geçişi oluyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından dolayı gerginleşen ve bir kat daha önem kazanan Güney Çin Denizi'nde bu olaydan sonra sular daha da ısındı. Avustralya Savunma Bakanlığı, henüz resmi bir açıklama yapmazken helikopterlerin gece uçuşu sırasında hedef alındığı, pilotların ise olay sonrasında tıbbi muayenelerinin yapılması amacıyla gemiye dönmelerinin sağlandığı bildirildi. - MELBOURNE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Güney, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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