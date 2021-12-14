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Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek - Son Dakika

Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek

14.12.2021 06:56
Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkeyi gelecekteki salgınlara karşı korumak amacıyla ABD'li ilaç şirketi Moderna ile yılda yüz milyon doz mRNA aşısı üretmek üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkeyi gelecekteki salgınlara karşı korumak amacıyla ABD'li ilaç şirketi Moderna ile yılda yüz milyon doz mRNA aşısı üretmek üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Başbakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Morrison, Avustralya Federal Hükümeti, Victoria Eyalet Hükümeti ve Moderna'nın ortak girişimiyle 2024 yılından itibaren her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek tesislerin, Victoria eyaletinde inşa edileceğini duyurdu.

mRNA aşılarının salgın sürecinde dünyadaki en büyük bilimsel keşif olduğunun kanıtlandığını belirten Başbakan Morrison, "Bu yüzden Avustralyalıları güvende tutmak ve sağlıklarını sadece Kovid-19'a karşı değil, diğer birçok bulaşıcı hastalığa karşı da korumak için bunu yapacak (aşıyı üretecek) üretim tesisine sahip olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Tesislerin kurulması için eyaletlerinin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino da "Bu, sadece aşı geliştirmeleriyle ilgili değil, şu anda koronavirüsün varyantları olsun, geleceğin pandemileri olsun, bunun ötesinde kanser tedavisi, nadir hastalıkların tedavisinde faydalı bir tesis olacak." şeklinde konuştu.

Moderna tesisleri faaliyete geçtiğinde üretilecek aşılar, ülkenin ilaç düzenleme kurumu Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından denetlenip onaylandıkça toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 113'e çıktı

Yeni tip koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Victoria eyaletinde 6, Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı 2 bin 113'e yükseldi.

Son 24 saatte 1997 kişiye Kovid-19 teşhisi konulan Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı da 232 bin 745'e çıktı.

Halen 16 bin 543 aktif vakanın bulunduğu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 83,2, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 93,3.

Avustralya, Moderna, İlaç, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek - Son Dakika


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