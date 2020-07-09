Avustralya, Hong Kong ile suçluların iade edilmesi anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika

Avustralya, Hong Kong ile suçluların iade edilmesi anlaşmasını askıya aldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ulusal Güvenlik Yasasının ardından Hong Kong ile suçluların iade edilmesi anlaşmasının askıya alındığını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ulusal Güvenlik Yasasının ardından Hong Kong ile suçluların iade edilmesi anlaşmasının askıya alındığını bildirdi.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Yasasının ardından Hong Kong ile suçluların iade anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Başbakan Morrison yeni yasanın, Hong Kong'un kendi temel yasasını ve bölgenin özerkliğini zayıflattığını ifade etti. Başbakan Morrison ayrıca, şu anda ülkedeki Hong Kong sakinleri için vizelerin 5 yıl uzatılmasını görüştüklerini ifade etti. Böylece Avustralya'da çalışan ve okuyan 10 bin kişiye daimi ikamet yolunun açılabileceği belirtildi.


Öte yandan, Ulusal Güvenlik Yasası'nın ilk gününde Hong Kong'da yüzlerce protestocu tutuklanmıştı. Polis binlerce protestocuya göz yaşartıcı gaz, ve biber gazı ile müdahale etmişti. Bu gelişmelerden sonra Avustralya Başbakanı Marrison, Hong Kong'dan kaçanlara destek sağlama konusunda İngiltere ile ortak hareket edeceklerini bildirmişti. İngiltere, geçtiğimiz 1 Temmuz'da Hong Konglulara vatandaşlık yolu açacağını duyurmuştu.


19. yüzyılda İngiltere hakimiyetinde bulunan ve 1997'de Çin'in kontrolüne geçen Hong Kong'da Çin Komünist Partisi'nin yürürlüğe koyduğu yeni güvenlik yasası ile ayrılıkçı ve demokrasi yanlısı protestocular, söz konusu suçları işlemeleri 3 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılabilecek. Ulusal Güvenlik Yasası merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. - CANBERRA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avustralya, Hong Kong ile suçluların iade edilmesi anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika

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