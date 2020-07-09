Avustralya, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasının askıya alındığını açıkladı - Son Dakika

Avustralya, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasının askıya alındığını açıkladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun bölgeye esaslı değişiklikler getirdiğini belirterek, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun bölgeye esaslı değişiklikler getirdiğini belirterek, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

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Başbakan Morrison, başkent Canberra'da yeni güvenlik kanununa ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili kanunun Hong Kong'da yürürlüğe girmesine ilişkin çeşitli ülkelerle birlikte sürekli endişelerini ifade ettiklerini kaydetti.

"Ulusal Güvenlik Kanunu, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmamız açısından esaslı değişimler teşkil ediyor." ifadelerini kullanan Morrison, Hong Kong ile söz konusu anlaşmanın askıya alındığını duyurdu.

Avustralya'daki Hong Konguların vizeleri uzatılacak

Diğer yandan, Morrison, ülkedeki Hong Konglulara yönelik birçok vizenin 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılacağını, bunun Hong Konglulara daimi oturum vizesi için açılan bir yol olduğunu bildirdi.

Başbakan Morrison bu imkanlardan kaç kişinin yararlanacağına ise açıklık getirmedi.

Son zamanlarda Çin ile ikili ticaret, Hong Kong'daki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda gerginlik yaşayan Avustralya'da çoğunluğu öğrenci 10 bin civarında Hong Konglu olduğu biliniyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasının askıya alındığını açıkladı - Son Dakika
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