Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti - Son Dakika

Avustralya hükümeti ülkenin batısında kurulması planlanan 36 milyar dolar tutarındaki yeşil enerji projesini iptal ettiklerini duyurdu. İptal edilen projenin rüzgar, hidrojen ve güneş teknolojilerinden oluştuğu ve dünyanın en büyük temiz enerji sistemlerinden birisi olmaya aday olduğu öğrenildi.

Çevre Bakanlığı'nın web sitesinde 15 Haziran tarihinde yayınlanan karar ve Çevre Bakanı Sussan Ley tarafındandan konu ile ilgili yapılan açıklama yer aldı. Bakan Ley, 'Asya Yenilenebilir Enerji Ağı' (AREH) adlı projenin ülkedeki sulak alanlar ve doğadaki canlıların göç yolları üzerinde zararlı etkilerinin olacağı sonucuna varıldığını söyledi.

AREH projesi ilk etapta 15 GW kapasiteli yenilenebilir enerji üretecek şekilde tasarlanmış, daha sonra kapasitenin nihai olarak 26 GW'a yükseltilmesi planlanmıştı. Tesislerde üretilecek olan hidrojen ve amonyakın da ihraç edilmesi hedeflenmişti.

Avustralya hükümeti geçtiğimiz Eylül ayında projeye öncelikli proje statüsü vermiş ve temiz enerji, ihracat ve istihdam alanlarında ülkeye katkı sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü