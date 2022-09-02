Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

02.09.2022 12:04
Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

Avustralya hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle derinleşen iş gücü açığını kapatmak için kalıcı göçmenlik kotasını 35 binden 195 bine çıkardığını duyurdu.

Avustralya hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle derinleşen iş gücü açığını kapatmak için kalıcı göçmenlik kotasını 35 binden 195 bine çıkardığını duyurdu.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, İş ve Beceri Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla ülkeye binlerce mühendis ve hemşire getirme sözü verdi.

Hemşirelerin son iki yıldır çift ve üç vardiya çalıştığına ve yer hizmetlerinde personel eksiği nedeniyle uçuşların iptal edildiğine işaret eden O'Neil, kalıcı göçmenlik kotasının 35 binden 195 bine çıkarıldığını bildirdi.

O'Neil, "en iyi ve parlak beyinlerin" Avustralya yerine Kanada, Almanya ve Birleşik Krallık'ı tercih ettiğini ifade ederek uluslararası öğrencilerin Avustralya'da daha uzun süre kalabileceğini ve çalışabileceğini söyledi.

Avustralya'nın göçmenlik programının 70'den fazla vize uygulamasıyla "son derece karmaşık" olduğunu belirten O'Neil, göçmenlerin vize bekleme sürecine ilişkin önlemler de alınacağını kaydetti.

Kovid-19 salgınının körüklediği iş gücü açığına rağmen 2016'dan bu yana 1 milyondan fazla kişi Avustralya'ya taşındı.

YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Van kültürünün asırlık ayakkabısı günümüze uyarlandı Van kültürünün asırlık ayakkabısı günümüze uyarlandı Bakanlar Soylu ve Kurum, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nı ziyaret etti Bakanlar Soylu ve Kurum, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nı ziyaret etti
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement