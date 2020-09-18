Avustralya hükümetinden ulusal haber ajansına 3,7 milyon dolar yardım - Son Dakika

Avustralya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde yaşanan zorluklar nedeniyle ulusal haber ajansına 3,7 milyon ABD doları yardımda bulunulacacağını açıkladı.

Avustralya İletişim Bakanı Paul Fletcher, yaptığı açıklamada, ulusal haber ajansı Avustralya Associated Press'in (AAP), 85 yıllık tarihi boyunca doğru, gerçeğe dayalı ve bağımsız gazeteciliğe bağlılığını gösterdiğini belirterek AAP'nin bölgesel haberlere güçlü bir şekilde katkıda bulunduğunu kaydetti.

Fetcher, Kovid-19 salgınının Avustralya'nın medya sektöründe daha önceden görülmemiş boyutta zorluklara yol açtığını belirterek haber servisine devam etmesi için AAP'ye 3,7 milyon dolar katkıda bulunulacağını söyledi.

AAP'den yapılan açıklamada, haber ajansının yüzlerce gazete ve radyo istasyonuna haber sağladığına işaret edildi.

Geçen martta kapanmasına karar verilen AAP, 29 Haziran'da yatırımcılar ve hayırseverlerden oluşan bir konsorsiyuma satılmıştı.

Ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde 170'in üzerinde gazeteci istihdam eden AAP'nin, Yeni Zelanda, Londra ve Los Angeles'ta muhabirleri bulunuyordu.

AAP, News Corp. medya grubunun kurucusu Rupert Murdoch'un babası Keith Murdoch tarafından 1935'te kurulmuştu.