Avustralya'da başbakanların gizlice görev icra etmesinin önüne geçilecek

Avustralya hükümetinin, başbakanların kabinede gizlice görev icra etmesinin önüne geçmek için soruşturma başlatacağı belirtildi.

Eski Başbakan Scott Morrison'un başbakanlığı döneminde farklı bakanlıkları ortak yönetmek için kendini gizlice yetkilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başsavcı Stephen Donaghue, Morrison'un "geçerli bir şekilde atanmış" olduğuna dair yasal bildiri yayınladı.

Başbakan Anthony Albanese tarafından paylaşılan 29 sayfalık bildiride, bakanlara, parlamentoya ya da halka bilgi verilmeden yapılan atanmanın "hükümetin sorumluluk ilkesiyle tutarlı olmadığı" belirtildi.

Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcı Donaghue tarafından bilgilendirildiğini ve eski Başbakan Morrison'un kabinede gizlice görev icra etmesi gibi uygulamaların tekrarlamaması adına soruşturmayı kabul ettiğini söyledi.

Bu konunun öngörülmeyen bir durum olduğunu belirten Albanese, "Morrison'un, Sanayi Bilim Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına atanıp atanmadığını ya da kendisinin Maliye Bakanlığını üstlenip üstlenmediğini merak ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Ofisi'nin, Avustralya Genel Valisi David Hurley ile gelecekteki bakan atamaları hakkında görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Albanese'den soruşturma açılacağı sözü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 15 Ağustos'ta, eski Başbakan Morrison'un kabinede gizlice 5 görevi icra ettiğini açıklarken konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı sözünü vermişti.

Albanese, başbakanlığında Morrison'un kendisini sağlık, hazine, mali kaynaklar ve içişleri bakanlığı gibi 5 pozisyona atadığı bilgisini aktardığını ifade etmişti.

Morrison'un birden fazla bakanlığı tek başına idare etmesinin güçler ayrılığı ilkesinin altını oyduğunu ileri süren Albanese, söz konusu gerçeklerin halktan gizlenmesini "son derece sıra dışı" olarak değerlendirmişti.

Eski bakanların Morrison ile bakanlık koltuğunu paylaştıklarından bihaber oldukları belirtiliyor.

Morrison, kendini "gizlice" bakanlıklara atamasını savundu

Eski Avustralya Başbakanı Morrison, konuya dair Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bakanların hasta oldukları ya da hastaneye kaldırıldıkları gerekçesiyle kritik anlarda görevlerini yerine getiremediklerini ifade etmişti.

Kovid-19 gibi kriz döneminde iyi niyet çerçevesinde söz konusu eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Morrison, eyleminden dolayı pişmanlık duyduğunu ancak söz konusu dönemde ulusal çıkarlar gereği doğru olanı yaptığını söylemişti.