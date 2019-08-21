Avustralya, 'Hürmüz Boğazı' kararını açıkladı
24 dakika önce
Avustralya Başbakanı Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.
Avustralya
Başbakanı Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:40
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