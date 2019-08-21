Son Dakika Haberleri: Avustralya, 'Hürmüz Boğazı' kararını açıkladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avustralya, 'Hürmüz Boğazı' kararını açıkladı

24 dakika önce

Avustralya Başbakanı Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.

Avustralya, 'Hürmüz Boğazı' kararını açıkladı, System.String[]
Avustralya Başbakanı Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var Apple'ın kredi kartı hizmete girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:05:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya, 'Hürmüz Boğazı' kararını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]