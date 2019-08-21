Son Dakika Haberleri: Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak
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Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak

20 dakika önce

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak, System.String[]
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Başkent Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:15 
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