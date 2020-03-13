Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı - Son Dakika

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı

6 saat önce

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı, System.String[]

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton'un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e vak'a sayısının ise 169'a yükseldiği belirtildi.

(İHA)

Süleyman Soylu, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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