Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı - Son Dakika

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Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı
6 saat önce
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton'un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.
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