Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı, System.String[]

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Dutton'un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı'na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı'ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.


Süleyman Soylu, Avustralya, Queensland, Sabah, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
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