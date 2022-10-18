Avustralya ile Singapur, "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya ile Singapur, "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı

18.10.2022 14:25
Avustralya ile Singapur, "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı

Avustralya ile Singapur, salınan sera gazı miktarı ile atmosferden temizlenen miktar arasındaki dengeyi tarif etmek için kullanılan "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı.

Avustralya ile Singapur, salınan sera gazı miktarı ile atmosferden temizlenen miktar arasındaki dengeyi tarif etmek için kullanılan "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Avustralya Parlamento Binası'nda düzenlenen toplantının ardından iki ülke arasında yeşil büyüme sektörleri oluşturmayı hedefleyen Yeşil Ekonomi Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya, emisyonlarını 2050'ye kadar net sıfıra indirmeyi taahhüt ederken, Singapur da aynı hedefi benimsemeyi düşündüklerini açıkladı.

Albanese, anlaşmanın temiz enerji inovasyonunu destekleyeceğini, iş fırsatlarını artıracağını ve istihdam yaratacağını belirterek, ülkesinin "yenilenebilir enerji süper gücü" olarak konumlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Lee ise sınır ötesi elektrik ticareti ve "sürdürülebilir havacılık" konusunda "dünyanın bu türden ilki" olarak tanımladığı anlaşmanın daha fazla iş birliğinin habercisi olduğunu ifade etti.

Singapur, Kuzey Avustralya'dan 4 bin 200 kilometrelik denizaltı kablosuyla iletilen güneş enerjisini kullanmayı planlıyor.

Singapurlu şirket Sun Cable, Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönüm güneş paneli içerecek ve 19 milyar dolara mal olacak Avustralya- Asya PowerLink Projesi'nin inşaatına 2024'te başlamayı planlıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Lee Hsien Loong, Avustralya, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ile Singapur, 'net sıfır' emisyon hedefi için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya ile Singapur, "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement