Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek

11.06.2022 21:41
Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek

Avustralya hükümeti, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Avustralya hükümeti, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABC News'te yer alan habere göre, Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi.

Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Avustralya'nın, geçen yıl 90 milyar dolar karşılığında 12 denizaltı satın alacağı sözleşmeyi iptal etmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği de kaydedildi.

???????- Denizaltı sözleşmesi iptal edilmişti

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma uyarınca, Avustralya donanması için 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.???????

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Macron ise, Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

Macron ile Morrison'nun farklı mecralar vasıtasıyla dolaylı olarak birbirine cevap verdikleri "söz düellosu", ulusal ve uluslararası medyalara yansımıştı.

YORUMLAR
500
Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Sözcü Bilgiç'ten, Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama Sözcü Bilgiç'ten, Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
Kaynak: AA

Deniz Altı, Avustralya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 04:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement