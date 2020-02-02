Avustralya, İranlı sporculara

Avustralya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için başvuruda bulunan İranlı 3 jimnastikçiye iltica talebinde bulunma ihtimalleri gerekçesiyle vize vermedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Jimnastik Federasyonu Başkanı Zehra İnce Dergahi, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Müsabakaları Melbourne'da düzenlenecek. Sporcularımız, Avustralya Jimnastik Federasyonu tarafından davet edildiler. Fakat bu ülkenin büyükelçiliği gerçek dışı bir bahaneyle vize vermekten kaçınıyor. Gerekçenin bildirildiği mailde İran'ın ekonomik durumu ve sporcularımızın iltica talebinde bulunma ihtimaline yer verilmiştir." dedi.

Öne sürülen gerekçeyi "ilginç" olarak nitelendiren Dergahi, "Bu siyasi karar olimpiyatların ruhuna yakışmamaktadır. Sporcularımızın 12 Ocak'ta Avustralya'ya gitmeleri planlanıyordu. Sorunun çözümü için İran Spor Bakanlığından yardım talep ettik." ifadelerini kullandı.

İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın sporcusu Kimya Alizade, geçen ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatları'nda İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti.

2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.