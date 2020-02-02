Avustralya, İranlı sporculara "iltica" talebinde bulunma ihtimaline karşı vize vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya, İranlı sporculara 'iltica' talebinde bulunma ihtimaline karşı vize vermedi - Son Dakika

Avustralya, İranlı sporculara "iltica" talebinde bulunma ihtimaline karşı vize vermedi

6 saat önce

Avustralya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için başvuruda bulunan İranlı 3 jimnastikçiye iltica talebinde bulunma ihtimalleri gerekçesiyle vize vermedi.

Avustralya, İranlı sporculara

Avustralya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için başvuruda bulunan İranlı 3 jimnastikçiye iltica talebinde bulunma ihtimalleri gerekçesiyle vize vermedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Jimnastik Federasyonu Başkanı Zehra İnce Dergahi, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Müsabakaları Melbourne'da düzenlenecek. Sporcularımız, Avustralya Jimnastik Federasyonu tarafından davet edildiler. Fakat bu ülkenin büyükelçiliği gerçek dışı bir bahaneyle vize vermekten kaçınıyor. Gerekçenin bildirildiği mailde İran'ın ekonomik durumu ve sporcularımızın iltica talebinde bulunma ihtimaline yer verilmiştir." dedi.

Öne sürülen gerekçeyi "ilginç" olarak nitelendiren Dergahi, "Bu siyasi karar olimpiyatların ruhuna yakışmamaktadır. Sporcularımızın 12 Ocak'ta Avustralya'ya gitmeleri planlanıyordu. Sorunun çözümü için İran Spor Bakanlığından yardım talep ettik." ifadelerini kullandı.

İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın sporcusu Kimya Alizade, geçen ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatları'nda İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti.

2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

Avustralya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya, İranlı sporculara "iltica" talebinde bulunma ihtimaline karşı vize vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]