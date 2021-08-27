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Avustralya, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı - Son Dakika

Avustralya, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı

27.08.2021 07:46
Avustralya, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Başbakan Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını "şeytani, planlı ve insanlık dışı" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikalı askerlerin kaybı için taziyelerini ilettiğini aktaran Morrison, "Amerikalı ve Afgan dostlarımızla birlikte korkunç ve çok sayıdaki kayıplarının yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Avustralya askeri personelinin birkaç saat önce durduğu kapıda 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Morrison, "Bu cesur genç Amerikalılar, hayatları korumak, hayat kurtarmak için o kapıda durdular ancak başkalarına özgürlüğe giden bir yol açmak için kendi hayatlarını verdiler." şekilde konuştu.

Morrison, Avustralya'nın son dokuz gün içinde Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 100 kişiyi tahliye ettiğini hatırlatarak Kabil Havalimanı'nı "dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı - Son Dakika


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