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Avustralya: Kendisine saldıran timsahın gözüne parmaklarını sokarak ölmekten kurtuldu
6 saat önce
Avustralya'da balık avlamak için deniz kıyısına giden bir adam, dev bir timsahın saldırısından parmaklarını hayvanın gözüne sokarak kurtuldu.
Avustralya'da balık avlamak için deniz kıyısına giden bir adam, dev bir timsahın saldırısından parmaklarını hayvanın gözüne sokarak kurtuldu. Timsahla boğuşmasının ardından elinden ve kalçasından ağır yaralanan adam tedavi altına alındı.
Avustralya'nın kuzeydoğu ucunda, Queensland eyaletinin Cape York Yarımadası'nda yaşanan olayda 54 yaşındaki Craig Dickmann balık avlamak için bölgedeki Captain Billy Landing sahiline gitti. Dickmann etrafı kolaçan ettikten sonra oltasını çıkardı. O esnada kayalıkların arkasına saklanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir deniz timsahı aniden saldırarak Dickmann'in kalçasından ısırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:03
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