Avustralya, Kiev Büyükelçiliğini boşaltacak - Son Dakika

Avustralya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna'da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya'nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova'nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv'de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna'daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti.