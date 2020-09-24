- Avustralya, kıyıya vuran balina cesetlerini imha etmeyi planlıyor - Son Dakika

- Avustralya, kıyıya vuran balina cesetlerini imha etmeyi planlıyor

CANBERRA - Avustralya, kıyıya vuran balinaların cesetlerini imha etmeyi planladığını duyurdu.

Avustralyalı yetkililer, Tazmanya Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde havadan tespit ettikleri kılavuz balinaları kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Avustralyalı yetkililer, geçtiğimiz gün bir grup balinayı, dün de de ikinci bir grubu kurtarmaya çalıştı. Dün yapılan açıklamada, Tazmanya Adası kıyılarına vuran balinalardan 380'inin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bugün yürütülen çalışmalar kapsamında 20 balinanın daha kurtarılmasıyla, kurtarılan balinaların sayısı 70'e yükseldi. Kurtarılan balinaların bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Ancak Avustralya, kıyıya vuran balinaların cesetlerini imha etmeyi planladığını duyurdu. Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Dek, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Hala kurtarabileceğimiz balinalar bulunuyor. Ancak, balinaların cesetlerinin imha edilmesi için toplama çalışmalarına da başladık" dedi. Dek, balinaların denizde imha edilmesinin planlandığını ancak uzmanların da tavsiyeleri ile ilerleyeceklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan ve yerel balıkçılar ve gönüllülerden oluşan 60 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Tazmanya Adası'nın Macquarie Limanı'nda tespit edilen 90 kılavuz balina ölü olarak bulunmuş, 25 kılavuz balina ise kurtarılmıştı. Dün yürütülen çalışmalarda ise 380 balina kıyıya vurdu.

Tazmanya Adası'nda kayıtlara geçen en büyük toplu kıyıya vurma olayı 1935 yılında yaşanmıştı. 294 balina Stanley kıyısına vurmuştu. 1996 yılında ise, 320 aynı cins balina Avustralya'nın batısında bulunan Dunsborough'da mahsur kalmıştı. Yaklaşık 20'si kurtarılmıştı.