Avustralya koronavirüs nedeniyle yabancılara sınırlarını kapattı - Son Dakika
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Avustralya koronavirüs nedeniyle yabancılara sınırlarını kapattı

6 saat önce

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Avustralya koronavirüs nedeniyle yabancılara sınırlarını kapattı, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Başbakan Morrison, yaptığı açıklamada, Avustralya'ya gelecek yabancı uyruklulara yarın saat 21.00'den itibaren sınırların kapatılacağını söyledi.

Avustralya'daki vakaların nerdeyse yüzde 80'inin yurt dışından gelenlerde veya onlarla temasta bulunanlarda göründüğünü hatırlatan Morrison, yeni yürürlüğe konulan yasakların Avustralyalıların güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında sınır kapatma uygulamasının Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların yakın aile fertleri haricindeki tüm yabancılar için geçerli olduğu duyuruldu.

Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirildi.

Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

İlk vakanın görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana 6 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 710'a yükseldi.

Başbakan Morrison, dün yaptığı açıklamada, Avustralyalıların yurt dışına çıkışının yasakladığını duyurmuştu.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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