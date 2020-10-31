Avustralya, Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında bölge ülkelerine yardım yapacak - Son Dakika

Avustralya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adil dağıtımı için örgütlediği kampanya kapsamında Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine 1 milyar Avustralya doları (700 milyon dolar) mali yardım yapacağını açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yardımın Pasifik ülkeleri ve Doğu Timor'un Kovid-19 aşısına erişimini güvence altına alarak, "bölgenin pandemiden çıkışına yönelik ortak çabaya katkı sağlamayı hedeflediği" belirtildi.

Canberra hükümeti, yardımı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında üreticilerle yapılacak anlaşmalar aracılığıyla örgütlemeyi planlıyor. Yardımın yarısının halen klinik deneme aşamasındaki aşılar için yapılacak ön anlaşmalara harcanması öngörülürken, diğer yarısı ise gelecek 3 yıldaki aşılama faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Aşıya hızlı ve güvenli erişimin bölgedeki ülkelerarası seyahat, turizm ve ticaret faaliyetlerinin normale dönmesine katkı sağlayacağı umuluyor.