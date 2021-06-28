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Avustralya Kovid-19 salgınında yayılma öbeklerini kontrol altına almaya çalışıyor - Son Dakika

Avustralya Kovid-19 salgınında yayılma öbeklerini kontrol altına almaya çalışıyor

28.06.2021 11:08
Avustralya Kovid-19 salgınında yayılma öbeklerini kontrol altına almaya çalışıyor, System.String[]

Okyanusya ülkesi Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor.

Okyanusya ülkesi Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 9'u yurt dışı kaynaklı 44 Kovid-19 vakası saptandığı, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Yeni vakaların 32'si ülkenin en büyük kenti Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi.

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havaalanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Limuzin şoförünün yol açtığı yayılma öbeğiyle bağlantılı cumartesi 30, pazar 29 vaka bildirilmişti.

Sydney'de iki hafta sokağa çıkma kısıtlaması

Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Filyasyon çalışmalarında ülke genelinde 19 yayılma öbeği bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, hafta sonunda Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de otel karantinasında tutulan bir maden işçisinin de Delya varyantı ile enfekte olduğu bildirildi.

Kuzey Toprakları eyaletinde bir altın madeninde çalışan işçinin virüsü madende çalışan yaklaşık 900 işçiye bulaştırmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

İşçinin Kuzey Toprakları eyaletinin Palmerstone kentindeki evine dönmesi nedeniyle Palmerstone ve eyalet başkenti Darwin'de de 48 saatliğine sokağa çıkama kısıtlaması ilan edildi.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te iki hafta önce Sydney'i ziyaret eden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yetkililer alarma geçti. Eyalette 3 gün boyunca maske takma zorunluluğu getirilirken sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanabileceği kaydedildi.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ve Canberra Ulusal Başkent Bölgesi'nde de maske zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

Nüfusun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi

Avustralya, salgının başından bu yana titiz filyasyon uygulamasıyla salgın öbeklerini kontrol etmekte başarı sağlamıştı. Ancak yeni öbeklerin ortaya çıkması ülkede aşılama faaliyetinin yavaş ilerlediğiyle ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

Yaklaşık 54 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek yalnızca 7 milyon 260 bin doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

aBugüne dek 30 milyon 529 bin vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya, Okyanusya, Galler, Sydney, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Kovid-19 salgınında yayılma öbeklerini kontrol altına almaya çalışıyor - Son Dakika


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