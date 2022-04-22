Avustralya mahkemesi, Trivago'ya 44,7 milyon Avustralya doları para cezası verdi - Son Dakika
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Avustralya mahkemesi, Trivago'ya 44,7 milyon Avustralya doları para cezası verdi

22.04.2022 10:20
Avustralya mahkemesi, Trivago'ya 44,7 milyon Avustralya doları para cezası verdi

Küresel otel rezervasyon şirketi Trivago, "en iyi fiyatı" bulmayı kolaylaştırdığını iddia eden reklamlarla Avustralyalı müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle yaklaşık 44,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Küresel otel rezervasyon şirketi Trivago, "en iyi fiyatı" bulmayı kolaylaştırdığını iddia eden reklamlarla Avustralyalı müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle yaklaşık 44,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) Trivago hakkında açtığı davayı görüşen Avustralya Federal Mahkemesi, şirketin verdiği reklamlarla Avustralyalı müşterilerini yanılttığına hükmetti.

Trivago'nun, Avustralya Tüketici Yasası'nı "uzun bir süre" ihlal ettiğini tespit eden mahkeme, ihlallerinden dolayı şirketin 44,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon dolar) ceza ödemesine karar verdi.

Mahkeme Yargıcı Mark Moshinsky'nin, ACCC tarafından yapılan mahkeme masraflarını da Trivago'nun ödemesine hükmetmesiyle şirketin ödeyeceği toplam ceza 45 milyon Avustralya dolarını buldu.

Trivago'nun yasa ihlallerinin "son derece ciddi" olduğunu belirten Yargıç Moshinsky, söz konusu yanıltıcı reklamların yaklaşık üç yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Şirketin, Avustralyalılara her zaman en ucuz teklifi sunmadığını belirleyen mahkeme, Trivago'nun Aralık 2016'dan Eylül 2019'a kadar 92 milyonu pahalı fiyatlardan olmak üzere, Avustralyalı müşterilerinden 178 milyon Avustralya doları kazandığını kaydetti.

Müşterileri her zaman en ucuz teklifi seçmiş olsaydı, Trivago'nun 53 milyon ile 58 milyon Avustralya doları arasında daha az kazanacağını tespit eden mahkeme, küresel otel rezervasyon şirketini suçlu buldu.

Trivago yönetimi, kararın ardından yaptığı açıklamada, "sonuçtan hayal kırıklığına uğradığını" belirterek "Bunu geride bırakmayı ve milyonlarca Avustralyalının harika konaklama fırsatları bulmasına yardımcı olmaya devam etmeyi." sabırsızlıkla bekliyoruz ifadeleri kullanıldı.

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Avustralya, Mahkeme, dolar, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya mahkemesi, Trivago'ya 44,7 milyon Avustralya doları para cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya mahkemesi, Trivago'ya 44,7 milyon Avustralya doları para cezası verdi - Son Dakika
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