Avustralya 450 bin doz maymun çiçeği aşısı aldı

Avustralya, maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın aldı.

Sağlık Bakanı Mark Butler, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, dünyanın en iyi üçüncü nesil maymun çiçeği aşılarından satın aldıklarını ve "oldukça çekişmeli aşı pazarında aşı tedariki sağlayan sayılı ülkelerden biri olduklarını" vurguladı.

Maymun çiçeği aşılarının ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde Avustralya'ya ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023'te geleceği kaydedildi.

Avustralya'da şu ana kadar 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.