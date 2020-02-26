Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti

6 saat önce

Merkezi Avustralya'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti, System.String[]

Merkezi Avustralya'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Dernek yöneticisi Eyad Abu Arga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'den Türkiye sınırına göç eden Suriyelilere yardım ulaştırdıklarını belirtti.


Yardım çalışmalarını Hatay Yardımlaşma Derneği ile yürüttüklerini aktaran Arga, "Günlük bin Suriyeli kardeşimize Kırıkhan'daki aşevinde yemeklerimizi paketleyip gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Bizler de Avustralyalı Müslümanlar olarak kış aylarında onların yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Arga, bölgede zor durumdaki Suriyelilere yardımların devam edeceğini kaydetti.

Avustralya, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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