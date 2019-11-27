Son Dakika › Spor › Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi - Son Dakika Spor
Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi
6 saat önce
Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.
Avustralya Basketbol Federasyonu, Andrej Lemanis'ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Brett Brown'ın getirildiğini duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ı da çalıştıran Brown, Avustralya'nın başında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.
Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu Haluk Bilginer'e "Oyunculuğun tanrısı" benzetmesini yapan Deniz Akkaya'ya tepki yağdı Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi