Son Dakika Haberleri: Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi
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Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi

6 saat önce

Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.

Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi, System.String[]

Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.

Avustralya Basketbol Federasyonu, Andrej Lemanis'ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Brett Brown'ın getirildiğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ı da çalıştıran Brown, Avustralya'nın başında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.

Avustralya, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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