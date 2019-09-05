Son Dakika Haberleri: Avustralya, Mills ve Baynes ile Litvanya'yı devirdi!
Son Dakika Spor Haber

Avustralya, Mills ve Baynes ile Litvanya'yı devirdi!

39 dakika önce

Salon: DongguanHakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko)Litvanya: Grigonis 19, Kalnietis 9, Sabonis 12, Valanciunas 7, Butkevicius, Maciulis 3, Jankunas, Kuzminskas 3, Lekavicius 15, Seibutis 8, Ulanovas 6Avustralya: Mills...

Avustralya, Mills ve Baynes ile Litvanya'yı devirdi!, System.String[]

Salon: Dongguan


Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko)


Litvanya: Grigonis 19, Kalnietis 9, Sabonis 12, Valanciunas 7, Butkevicius, Maciulis 3, Jankunas, Kuzminskas 3, Lekavicius 15, Seibutis 8, Ulanovas 6


Avustralya: Mills 23, Dellavedova 10, Ingles 2, Landale 10, Baynes 21, Goulding 2, Kay 11, Bogut 4, Creek 4


1. Periyot: 19-27


Devre: 41-52


3. Periyot: 60-68


5 faulle çıkanlar: 34.43 Bogut (Avustralya), 39.52 Lekavicius (Litvanya)


Daha önce 2. turda mücadele hakkını elde eden takımlardan Avustralya 3 maçını kazanarak H Grubu'nu lider tamamlarken, Litvanya 2 galibiyet sonunda ikinci sırada yer aldı.

Porto Riko, Avustralya, Arjantin, Litvanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi! Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:03:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya, Mills ve Baynes ile Litvanya'yı devirdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]