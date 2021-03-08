Avustralya, Myanmar ile savunma alanında işbirliğini durdurdu - Son Dakika

Avustralya, Myanmar ile savunma alanında işbirliğini durdurdu

08.03.2021 06:43
Avustralya, Myanmar ile savunma alanında işbirliğini durdurdu, System.String[]

KUALA Avustralya hükümeti, askeri darbenin yapıldığı Myanmar ile savunma alanında iş birliği projelerini durdurduğunu açıkladı.

KUALA Avustralya hükümeti, askeri darbenin yapıldığı Myanmar ile savunma alanında iş birliği projelerini durdurduğunu açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestocuların ölümüne neden olan sert müdahalesinden ötürü Myanmar ordusuyla birlikte gerçekleştirdiği "savunma işbirliği programı"nın durdurulduğunu belirtti.

Bakan Payne, ayrıca Myanmar hükümetiyle koordinasyon halinde etnik azınlıklara yapılan insani yardımların da başka taraflara yönlendirileceğini kaydetti ve "İnsani yardımlarımızda en acil ihtiyaç duyulan bölgeleri önceleyecek ve bundan sonra Myanmar'daki yardım kampanyalarının hükümet değil sivil toplum kuruluşları üzerinden yürütülmesini sağlayacağız." dedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Hükümet, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Myanmar ile savunma alanında işbirliğini durdurdu - Son Dakika


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