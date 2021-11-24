Üye Girişi
Avustralya, Neonazi grup "The Base" ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika

Avustralya, Neonazi grup "The Base" ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine ekledi

24.11.2021 10:51
Avustralya, Neonazi grup "The Base" ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine ekledi

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Neonazi örgütü "The Base" ve Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Neonazi örgütü "The Base" ve Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.

Bakan Andrews, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de kurulan ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neonazi grup "The Base" ile Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarını terör örgütleri listesine eklendiğini belirtti.

Her iki örgütün de Avustralya güvenlik birimlerinin tavsiyelerine göre listeye alındığını ifade eden Andrews, "Burada bize zarar verme niyeti ve kabiliyeti olan insanlar var. Avustralya'da onların nefret dolu ideolojilerine yer yok." dedi.

The Base ve Hizbullah'ın, terör örgütleri listesine girmesiyle bu oluşumlara üye olmanın veya onları desteklemenin suç haline geldiğine dikkati çeken Bakan Andrews, "Avustralya'da ve dünyanın her yerinde bir terör tehdidi olduğunu biliyoruz. Buna yakın zamanda hem Birleşik Krallık'ta hem de Yeni Zelanda'da tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Andrews, ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya'da aktif olan The Base ve Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almanın ülkesini, ABD, Kanada ve İngiltere de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla uyumlu hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Avustralya Ulusal Güvenlik Kurumunun sayfasında yayımlanan terör örgütleri listesinde, aralarında terör örgütü PKK'nın da yer aldığı 26 örgüt bulunuyor.

Avustralya, Hizbullah, Lübnan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Neonazi grup 'The Base' ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! 10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

Son Dakika Haberleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:40 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!
10:25 Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti!
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
10:10 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:49
Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim         
10:42
Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde! Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!         
10:37
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya, Neonazi grup "The Base" ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement