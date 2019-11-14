Son Dakika › Dünya › Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika Dünya
Avustralya'nın 6 yıldır gözaltında tuttuğu İranlı Kürt yazar Boochani özgürlüğüne kavuştu
6 saat önce
Pasifik Okyanusu'ndaki Manus Adası'nda Avusturya hükümeti tarafından 2013'ten beri gözaltında tutulan İranlı Kürt mülteci ve yazar Behrouz Boochani (Behruz Boçani) 6 yıl sonunda özgürlüğüne kavuştu.
Pasifik Okyanusu'ndaki Manus Adası'nda Avusturya hükümeti tarafından 2013'ten beri gözaltında tutulan İranlı Kürt mülteci ve yazar Behrouz Boochani (Behruz Boçani) 6 yıl sonunda özgürlüğüne kavuştu. Boochani, Yeni Zelanda'ya geçtiğini ve artık özgür olduğunu duyurdu.
Behrouz Boochani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni Zelanda'ya şimdi ulaştım. 6 yıldan fazla zaman sonununda özgürlüğüme kavuştuğum için çok heyecanlıyım. Christchurch'teki Dünya Festivali'ne davetliyim ve orada bir etkinliğe katılacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:46
Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü