Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor

Avustralya'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal haber ajansı AAP (Australian Associated Press) kapanıyor.



Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilen AAP ile ilgili kurumun yöneticileri, "en üzücü gün" değerlendirmesinde bulundu.