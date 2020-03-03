Son Dakika › Dünya › Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor - Son Dakika Dünya
Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor
6 saat önce
Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı 'intihal' nedeniyle kapanıyor
Avustralya'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal haber ajansı AAP (Australian Associated Press) kapanıyor.
Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilen AAP ile ilgili kurumun yöneticileri, "en üzücü gün" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:10
Son Dakika Ünlü haber ajansı Avustralya Associated Press 85 yılın ardından kapanıyor Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlamaya başladı Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar