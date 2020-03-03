Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor - Son Dakika Dünya

Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor

6 saat önce

Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı 'intihal' nedeniyle kapanıyor

Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor, System.String[]

Avustralya'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal haber ajansı AAP (Australian Associated Press) kapanıyor.


Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilen AAP ile ilgili kurumun yöneticileri, "en üzücü gün" değerlendirmesinde bulundu.

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Associated Press, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:10 
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