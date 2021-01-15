Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan GAP UTAEM'a ziyaret - Son Dakika

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezini (UTAEM), ziyaret etti.

GAP UTAEM'den yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Innes-Brown, Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli'yle görüştü.

Büyükelçi Innes-Brown'u çalışmaları hakkında bilgilendiren Sümerli, daha sonra AR-GE birimlerini gezdirdi, karşılıklı işbirliği konuları görüşüldü.

Merkezde yer alan Pamuk Lif Kalite Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulunan ve pamuk analiz çalışmasına katılan Büyükelçi Innes-Brown, laboratuvarı çok beğendiğini, Diyarbakır'da bu ölçekte büyük bir araştırma kuruluşunun mevcut olduğuna şaşırdığını ifade etti.

Kurumun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Innes-Brown, işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çabanın gösterileceğini belirtti.