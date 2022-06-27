Avustralya'nın Arıcılık Sektörü Ölümcül Parazitin Tespit Edilmesi Nedeniyle "Kapandı" - Son Dakika
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Avustralya'nın Arıcılık Sektörü Ölümcül Parazitin Tespit Edilmesi Nedeniyle "Kapandı"

27.06.2022 20:54
Avustralya'nın Arıcılık Sektörü Ölümcül Parazitin Tespit Edilmesi Nedeniyle "Kapandı"

SİDNEY, 27 Haziran (Xinhua) -- Ölümcül arı parazitlerinin tespit edilmesinin ardından, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti, ülkenin bal endüstrisine milyonlarca dolarlık zarar verebilecek parazitin yayılmasını durdurmak için önlem aldı.

SİDNEY, 27 Haziran (Xinhua) -- Ölümcül arı parazitlerinin tespit edilmesinin ardından, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti, ülkenin bal endüstrisine milyonlarca dolarlık zarar verebilecek parazitin yayılmasını durdurmak için önlem aldı. Pazar gecesinden bu yana, eyaletin en kalabalık ikinci şehri olan Newcastle'ın çevresinde 50 kilometrelik bir alanda "biyolojik güvenlik bölgesi" oluşturuldu. Bu, hem bölgeden hiçbir kovanın taşınamayacağı hem de arıcıların mevcut tüm kovanları ve bunların yerlerinin hükümete bildirmesi gerektiği anlamına geliyor. Geçen hafta Avustralya Bal Arısı Endüstrisi Konseyi (AHBIC), Newcastle kentinde yapılan denetimlerde dünya genelinde en ciddi bal arısı zararlısı olan varroanın tespit edildiğini bildirdi.

NSW Birincil Endüstriler Departmanı'ndan (DPI) Bitki Koruma Baş Sorumlusu Satendra Kumar, kovanların derhal kontrol altına alındığını, arıların itlaf edildiğini ve parazitin daha fazla yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak için planların uygulamaya konduğunu söyledi. Kumar, "Avustralya, varroa bulunmayan tek büyük bal üreten ülkedir. Varroa burada yerleşirse, Avustralya'nın bal endüstrisine yılda 70 milyon Avustralya dolarından (yaklaşık 48 milyon ABD doları) fazlaya mal olabilir ve polenlerin taşınmasında arılara güvenen milyarlarca dolarlık bitki endüstrilerini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Aynı zamanda Batı Yeni Güney Galler Bakanı olan Tarım Bakanı Dugald Saunders, Avustralya ulusal yayın kuruluşu ABC News'e Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin parazitin ülkeye nasıl girdiğini hala araştırdığını ancak herhangi bir risk almayacağını söyledi. Saunders, "Kapanma oldukça katı ve hem hobi hem de profesyonel olarak tüm arıcılara, durumu izlemeye yardımcı olmalarına ve eyalet genelinde varroaların yayılmadığından emin olmalarına ihtiyacımız olduğuna dair bir mesaj veriyor" dedi. Küçük kırmızımsı-kahverengi varroa, kendisini çevreleyen kovanlar arasında gezinen erkek arılara yapışarak yayılıyor. DPI, halkı parazit varlığına karşı uyanık olmaları konusunda uyardı ve arıcılardan paraziti tespit etmeleri durumunda bir biyolojik güvenlik endişe formu göndermelerini istedi.

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Kaynak: Xinhua

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