Avustralya'nın başkenti Canberra'da acil durum - Son Dakika
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Avustralya'nın başkenti Canberra'da acil durum

6 saat önce

Avustralya'da devam eden orman yangınları nedeniyle başkent Canberra'da acil durum ilan edildi.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da acil durum, System.String[]

Avustralya'da devam eden orman yangınları nedeniyle başkent Canberra'da acil durum ilan edildi.


Avustralya'da aylardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yetkililer, başkent Canberra'nın güneyindeki geniş çaplı orman yangınlarının şiddetlendiğini belirterek acil durum ilan edildiğini açıkladı. Bölgenin güneyindeki alevlerin 18 bin 500 hektardan fazla alanda etkili olduğu bildirildi. Canberra'nın banliyö bölgelerinde yaşayan vatandaşlara da herhangi bir tahliye durumuna karşı hazırlıklı olma uyarısı yapıldı.


Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Başbakanı Andrew Barr, "ACT, 2003'teki yıkıcı yangınlardan bu yana en kötü orman yangını tehdidiyle karşı karşıya. Şu anda ACT hükümeti için orman yangını tehdidinden daha yüksek bir öncelik yok" ifadelerini kullandı.


Hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesinin ardından şiddetli rüzgarların körüklediği yangınların "kontrol edilemez hale gelebileceği" konusunda uyarı yapan Barr, en şiddetli yangının Canberra'daki Parlamento Binası'na 20 dakika mesafede bulunan Tuggeranong bölgesinin hemen güneyinde olduğunu belirtti.


Geçtiğimiz Perşembe günü ise Canberra Havaalanı kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle uçuşa kapatılmıştı.


Öte yandan 2003 yılında Canberra banliyölerindeki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı. - CANBERRA

Avustralya, Canberra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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