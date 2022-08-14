Avustralya'daki Canberra Havalimanı'nda silahlı bir kişi ateş açtı. Polis başkent Canberra'daki havalimanında yaklaşık 5 el ateş edildiğini belirterek, ateş açan kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, havalimanının tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Avustralya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avustralya'da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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