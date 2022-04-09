Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi
09.04.2022 16:53
KANBERRA, 9 Nisan (Xinhua) — LEGO kullanılarak yapılan eserlerin sergilendiği Brick Expo, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Kanberra Yunan Kulübü'nde düzenlendi. İki gün süren fuarda yer alan LEGO çalışmaları birçok ziyaretçiyi kendine çekti.
KANBERRA, 9 Nisan (Xinhua) — LEGO kullanılarak yapılan eserlerin sergilendiği Brick Expo, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Kanberra Yunan Kulübü'nde düzenlendi. İki gün süren fuarda yer alan LEGO çalışmaları birçok ziyaretçiyi kendine çekti.
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9.04.2022 16:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi - Son Dakika