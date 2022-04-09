Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi - Son Dakika
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Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi

09.04.2022 16:53
Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi

KANBERRA, 9 Nisan (Xinhua) — LEGO kullanılarak yapılan eserlerin sergilendiği Brick Expo, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Kanberra Yunan Kulübü'nde düzenlendi. İki gün süren fuarda yer alan LEGO çalışmaları birçok ziyaretçiyi kendine çekti.

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KANBERRA, 9 Nisan (Xinhua) — LEGO kullanılarak yapılan eserlerin sergilendiği Brick Expo, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Kanberra Yunan Kulübü'nde düzenlendi. İki gün süren fuarda yer alan LEGO çalışmaları birçok ziyaretçiyi kendine çekti.

Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Brick Expo'da sergilenen LEGO çalışmalarına bakan insanlar, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Brick Expo'da sergilenen LEGO çalışmaları, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Brick Expo'da bir ziyaretçi bir LEGO çalışmasının fotoğrafını çekiyor, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Brick Expo'da sergilenen LEGO çalışmalarına bakan insanlar, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

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Avustralya, Kanberra, Yunan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Lego Çalışmaları Sergilendi - Son Dakika


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