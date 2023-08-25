Avustralya\'nın başkenti Sidney\'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi

Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtlerinden birinde yaşayan şaşkın sakinler, gözlerine inanamadıkları bir manzaraya tanık oldular: Bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cadde üzerinde bulunan kalabalığa aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

Çiftin ilişkiye girdiği binanın yanında bulunan kafede oturan vatandaş ilişkiye giren çifti görünce telefonu ile çifti videoya alıp görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin ilişkiye girdiği gören diğer insanlarda çifti bir süre uyardı. Bazı kişiler çifte el hareketi yaparak perdeyi çekmelerini söylemesine rağmen çift kimseyi umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.