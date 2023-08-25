Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika

Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi

Avustralya\'nın başkenti Sidney\'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi
Son Güncelleme: 25.08.2023 16:40

Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtlerinden birinde yaşayan sakinler, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cadde üzerinde bulunan kalabalığa aldırmadan bir çiftin cinsel ilişkiye girdiğine tanık oldular. Çiftin ilişkiye girdiği binanın yanında bulunan bir kafe müşterisi, çifti videoya alarak görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer insanlar da çifti uyararak perdeyi çekmelerini söylemesine rağmen çift, kimseyi umursamadan ilişkiye devam etti.

Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtlerinden birinde yaşayan şaşkın sakinler, gözlerine inanamadıkları bir manzaraya tanık oldular: Bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cadde üzerinde bulunan kalabalığa aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

Avustralya'nın başkenti Sidney'in en popüler semtinde bir çift öğle vakti perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde ilişkiye girdi

Çiftin ilişkiye girdiği binanın yanında bulunan kafede oturan vatandaş ilişkiye giren çifti görünce telefonu ile çifti videoya alıp görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin ilişkiye girdiği gören diğer insanlarda çifti bir süre uyardı. Bazı kişiler çifte el hareketi yaparak perdeyi çekmelerini söylemesine rağmen çift kimseyi umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3. Sayfa

Avustralya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'nın başkenti Sidney'in seçkin semtinde bir çift, perdelerini açık bıraktıkları pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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