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Avustralya'nın başkentinde aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

Avustralya'nın başkentinde aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi

12.02.2022 18:33
Avustralya'nın başkentinde aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi

Avustralya'nın başkenti Canberra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı zorunluluğu protesto edildi.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı zorunluluğu protesto edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Canberra'daki Parlamento Binası önüne toplanan binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadele yöntemine tepki gösterdi.

Yaklaşık bir haftadır Canberra'da toplanmak için ülkenin farklı bölgelerinden araçları ile harekete geçen protestocular Parlamento Binası yakınlarında kamp kurdu.

Göstericiler araçlarını "Canberra Konvoyu" yazıları ile süsledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulundu.

Göstericilere yarın itibarıyla alandan ayrılmaları talimatı verilirken, bugün en az 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çok sayıda kişi Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin 29 Ocak'ta başlayan konvoy eylemlerinden esinlenerek Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkıyor. Aşı karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, "Özgürlük Konvoyu" adı altında eylemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanada'da 29 Ocak'ta başlayan eylemler hala devam ederken, Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişini engellemek için önlemler artırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın başkentinde aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika


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