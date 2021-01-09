Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı - Son Dakika

Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı

09.01.2021 11:02
Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı, System.String[]

Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de bir kişide İngiltere'de rastlanan korona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü tespit edilmesi üzerine 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de bir kişide İngiltere'de rastlanan korona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü tespit edilmesi üzerine 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de 1 kişide İngiltere'de görülen korona virüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edildi. Daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türün, riski arttırabileceği endişesiyle kent genelinde 3 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu. Yetkililer ayrıca, daha fazla vakanın tespit edilmesi durumunda 3 günlük karantina süresinin uzatılmasını göz ardı edemeyeceklerini ifade etti. Queensland Eyaleti Sağlık Şefi Jeannette Young, "Bunun nedeni bu yeni tür" ifadelerini kullandı.

Karantina kapsamında kent sakinlerinin yalnızca acil sağlık hizmeti ve zorunlu ihtiyaç alışverişi için dışarıya çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan, Avustralya'nın en büyük şehri olan Sidney'de de Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış korona virüs türüne rastlanmıştı. - BRISBANE

Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı
Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı
Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı

Queensland, Avustralya, İngiltere, Brisbane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Brisbane kentinde mutasyon virüs alarmı - Son Dakika


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