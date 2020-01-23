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Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı
18 dakika önce
Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor. Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.
Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor.
Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:48
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