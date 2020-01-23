Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı - Son Dakika Dünya

Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

18 dakika önce

Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor. Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.

Avustralya'nın Broken Hill kasabasında gökyüzü toz bulutuyla kaplandı, System.String[]

Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarının ardından bu kez de toz fırtınalarıyla mücadele ediyor.


Avustralya'daki taşra kasabası Broken Hill'de, çarşamba günü gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.

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Avustralya, Hill, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:48 
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