Avustralya'nın en büyük elektrik üreticisi AGL Energy'den Greenpeace'e dava - Son Dakika

Avustralya'nın en büyük elektrik üreticisi AGL Energy'den Greenpeace'e dava

Avustralya'nın en büyük elektrik üreticisi AGL Energy şirketi, çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'i telif hakkı ve marka yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Avustralya'nın en büyük elektrik üreticisi AGL Energy şirketi, çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'i telif hakkı ve marka yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi.

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Greenpeace Avustralya ve Pasifik'in şirketin logosunu "AGL - Avustralya'nın En Büyük Kirleticisi" şeklinde çevrim içi reklam kampanyasında kullanarak şirketin telif hakkı ve marka yasalarını ihlaline ilişkin AGL Energy'nin açtığı davanın duruşması Federal Mahkemede görüldü.

AGL'nin avukatlarından Megan Evetts, mahkemede, kuruluşun reklamının markaya açıkça zarar verme niyeti taşıdığını ifade etti.

Evetts, mahkemenin Greenpeace'in şirketin zararları noktasında AGL'ye borçlu olup olmadığına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal tartışmayı engellemek istemediklerini vurgulayan Evetts, sadece fikri mülkiyet haklarını korumak istediklerini dile getirdi.

AGL, Avustralya'nın en büyük kirleticilerinden

Diğer yandan, Greenpeace, AGL Energy'nin şirketi yenilenebilir enerjinin önde gelen yatırımcısıymış gibi göstererek yanlış bilgi yaydığını kaydetti.

Greenpeace'in söz konusu reklamını yapan Glenn Walker, AGL logosunun parodi amaçlı kullanıldığını belirtti.

Avustralya marka yasasının, şirket logolarının hiciv, parodi ve eleştiri için kullanmasına izin verdiğini ifade eden Walker, bu reklamla, şirketin kömür yakılan istasyonlarının kapatılmasını ve yenilenebilir enerji lideri olmasını amaçladıklarını söyledi.

Bu arada, Avustralya Temiz Enerji Düzenleyici Kurumu, ülkenin toplam emisyonunun yüzde 8'inden sorumlu olan AGL'nin Avustralya'nın en büyük kirleticilerinden olduğunu duyurdu.

Yenilenebilir Enerji, Greenpeace, Avustralya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın en büyük elektrik üreticisi AGL Energy'den Greenpeace'e dava - Son Dakika
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